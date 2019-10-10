Зеленский вышел из себя после вопроса о “кварталовцах” при власти

Президент повздорил с журналисткой после вопроса о “кварталовцах” на государственных должностях.

Владимир Зеленский вышел из себя после того, как журналистка спросила его о “кварталовцах” и их родственников при власти. Об этом сообщает издание Depo.ua.

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Инцидент случился во время сегодняшнего пресс-марафона.

Вы будете и дальше назначать на должности родственников одноклассников "Квартала"?, - спросила президента журналистка, чем вывел президента из себя.

Зеленский явно нервно воспринял этот вопрос и не менее нервно ответил на него.

Кого я назначил из своих родственников? ... Вы прожили 30 лет в стране кумовства, и сейчас Вы мне говорите? После этого я должен встать и уйти. ... Кого из родственников я назначил? ... Назовите фамилию хоть одного моего родственника! - очень нервно спросил Зеленский.

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Журналистка, в свою очередь, уточнила, что речь шла не не о родственниках президента, а о родственниках одноклассников "Квартала", в частности, о муже главбуха студии "Квартал 95". После этого Зеленский отказался отвечать на этот вопрос, проигнорировав журналистку.

Напомним, Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной. Зеленский утверждает, что стремиться к восстановлению мира.

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