“Схемы” отреагировали на заявление Зеленского о скандале Мендель с журналистом

Проект откинул обвинения в том, что их журналист вел себя неэтично.

Проект “Схемы: коррупция в деталях” отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского касательно скандала между пресс-секретарем Юлией Мендель и журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко.

Об этом “Схемы” написала на своей странице в Facebook.

Редакция отвергает обвинения в том, что Сергей Андрушко вел себя неэтично и “нападал” на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью ... Подобные обвинения Зеленского - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной, - заявили журналисты.

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Проект также напомнил, что сразу после инцидента было опубликовано видео. Также “Схемы” обвинили Зеленского в том, что он манипулирует на теме гендера.

Кроме того, обсуждать инцидент в русле противопоставления “здорового мужика” против “девочки” (цитата) - это снижать уровень дискуссии, и манипулировать на теме гендера, очевидно звучит унизительно для обеих сторон. Хотя дискуссия совсем о другом - о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы, изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства, - подчеркнули в редакции “Схем”.

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Кроме того, журналисты заявили, что подобные инциденты с участием Мендель являются систематическими. Скандал с Андрушко не является еденичным случаем некорректного поведения пресс-секретаря президента. Между тем, один из месседжей Зеленского редакции “Схем” импонирует.

Несмотря на это, мы приветствуем, что хотя и после ряда необоснованных обвинений, но Зеленский наконец-таки вышел на конструктив, публично дав сигнал Юлии Мендель: “Я ей должен сказать: так нельзя? Да. Еще раз так будет - мы разойдемся”, - добавили “Схемы”.

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал с Мендель фразой: “Девочку, в этом случае, буду защищать”. Президент прокомментировал инцидент своего спикера и журналиста “Радио Свобода”.

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