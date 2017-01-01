Украина готова расследовать свое влияние на выборы в США - Зеленский

Президент уверен, что американцы тоже должны представить доказательства этого, если таковые вообще есть.

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Украина должна сама расследовать вопрос о так называемом украинском вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве, пишет Hromadske.

Отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в то, что Украина вмешивалась в американские выборы, Зеленский ответил следующее:

Я действительно не знаю. Чтобы ответить вам “да“ или “нет“, мне нужны доказательства вмешательства Украины. Сейчас очень много информации, которая может быть реальностью. Когда я говорил с президентом Дональдом Трампом, я говорил, что я слышал об этом. Я думаю, что украинцы должны расследовать это сами. Основания для этого, наверное, есть ... Мы готовы расследовать вмешательство Украины в выборы США 2016 года, если оно было, — сказал президент.

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Зеленский также отметил, что если в США говорят о вмешательстве Украины в выборы, то они должны представить доказательства такого вмешательства:

Если прежняя власть вмешивалась в выборы, дайте детали. С удовольствием будем расследовать, - сказал глава государства.

Напомним, Украина “влипла по уши“ в американские выборы.

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