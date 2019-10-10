"Антисемитизма в Украине сейчас нет" - Зеленский

Президент считает, что этот вопрос в Украине был только в 90-е, а сейчас его кто-то искусственно подогревает.

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Президент Владимир Зеленский уверен в том, что в Украине нет антисемитизма. Об этом он заявил на пресс-марафоне, сообщают Українські Новини.

"Мы встречались и об этом говорили в Бабьем Яру, я также говорил об этом в Америке, когда встречался с диаспорой, и они мне это подтверждают", - отметил он.

"Я считаю, что у нас был этот вопрос в советские времена, в начале 90-х. Сейчас, наверное, у нас это есть среди каких-то людей, но это кем-то подогревается. Я считаю, что сейчас в Украине антисемитизма нет", - подчеркнул Зеленский.

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29 сентября Зеленский первым из президентов не явился на церемонию чествования памяти жертв трагедии Бабьего Яра. После распространения этого факта Офис президента заявил, что Зеленский посетил Бабий Яр тайно, и предоставил подтверждающие фотографии.

Напомним, Зеленский не верит в гражданскую войну из-за "формулы Штайнмайера".

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