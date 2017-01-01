"Мы с ним не друзья" – Зеленский об отношениях с мэром Одессы
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Президента Владимира Зеленского ничто не связывает с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сам глава государства заявил на пресс-марафоне в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Зеленского, весь его опыт общения с одесским градоначальником ограничивается организацией фестиваля в городе несколько лет назад:
Мы с ним не друзья, мы с ним не отмечаем какие-либо праздники. Я его знаю с того времени, когда он был мэром. Мы… делали фестиваль в Одессе и… мэрия поддерживала этот фестиваль, - заявил президент.
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Также глава государства отметил, что ввиду отсутствия личных связей между ним и Трухановым, у него нет никакой мотивации вмешиваться в расследование громких уголовных дел, связанных с Одессой:
У меня нет никаких с ним отношений и все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться в соответствии с законом. Я ничего, поверьте мне, не торможу и не имею никакого отношения к господину Труханову, - сказал он.
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В целом же Одессу Зеленский назвал городом, где наблюдается “сложная, непростая, криминальная“ обстановка и сообщил, что просил Труханова изменить свое отношение к Одессе и “почистить от криминалитета“:
Я очень хотел, я на этом настаивал. Я не знаю, увидим мы это в ближайшее время или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить,, - сказал Зеленский.
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Президент также отметил, что встречался с Трухановым и говорил ему, что оценку деятельности мэра дадут жители Одессы на выборах:
Да, я сейчас не могу провести местные выборы, но вы должны понимать и должны ожидать отношение людей, оно будет – и это будет ответ господину Труханову на выборах мэра, - отметил Зеленский.
Напомним, в Одессе двум полицейским вручили подозрение за участие в пытках.
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