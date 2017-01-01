Президент обещает не вмешиваться в уголовные дела, в которых фигурирует одесская власть.

"Мы с ним не друзья" – Зеленский об отношениях с мэром Одессы president.gov.ua

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Президента Владимира Зеленского ничто не связывает с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом сам глава государства заявил на пресс-марафоне в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, весь его опыт общения с одесским градоначальником ограничивается организацией фестиваля в городе несколько лет назад:

Мы с ним не друзья, мы с ним не отмечаем какие-либо праздники. Я его знаю с того времени, когда он был мэром. Мы… делали фестиваль в Одессе и… мэрия поддерживала этот фестиваль, - заявил президент.

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Также глава государства отметил, что ввиду отсутствия личных связей между ним и Трухановым, у него нет никакой мотивации вмешиваться в расследование громких уголовных дел, связанных с Одессой:

У меня нет никаких с ним отношений и все уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться в соответствии с законом. Я ничего, поверьте мне, не торможу и не имею никакого отношения к господину Труханову, - сказал он.

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В целом же Одессу Зеленский назвал городом, где наблюдается “сложная, непростая, криминальная“ обстановка и сообщил, что просил Труханова изменить свое отношение к Одессе и “почистить от криминалитета“:

Я очень хотел, я на этом настаивал. Я не знаю, увидим мы это в ближайшее время или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить,, - сказал Зеленский.

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Президент также отметил, что встречался с Трухановым и говорил ему, что оценку деятельности мэра дадут жители Одессы на выборах:

Да, я сейчас не могу провести местные выборы, но вы должны понимать и должны ожидать отношение людей, оно будет – и это будет ответ господину Труханову на выборах мэра, - отметил Зеленский.

Напомним, в Одессе двум полицейским вручили подозрение за участие в пытках.

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