"Вашу тещу посадят": Зе обвинил "опытных депутатов" в попытке расколоть "Слуг"

Президент говорит, что нардепы других партий пытаются внести раскол во фракцию "Слуга народа".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что опытные народные депутаты из других партий пытаются расколоть партию "Слуга народа". Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-марафона в Киеве, передает "Остров".

"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые каждый день занимаются только одним: эмоциональным, денежным другим влиянием…это их тактика. Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - заявил он.

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Вместе с этим президент отказался называть фамилии этих нардепов. "Например, когда они не проголосовали за один из законов… утром приехали эти люди, ходили по Верховной Раде и отправляли им смс, что "завтра вашу тещу посадят", - отметил Зеленский.

"Они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии "Слуга народа". Это информационная политика внутри Верховной Рады", - сказал президент.

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"Они сняли офисы возле офиса "Слуги народа". Они увидели, кто слабый, и используют этого человека, поясняют: "Ты ж экономист, нормальный человек, молодой еще, а я юрист, я опытный, и за этот закон нельзя голосовать". Есть такие проблемы", - добавил глава государства.

Ранее “Схемы” отреагировали на заявление Зеленского о скандале Мендель с журналистом.

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