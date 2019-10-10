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"Вашу тещу посадят": Зе обвинил "опытных депутатов" в попытке расколоть "Слуг"

Комментариев: 1
Президент говорит, что нардепы других партий пытаются внести раскол во фракцию "Слуга народа".
Зеленский обвинил других депутатов в попытке расколоть "СН"
Зеленский обвинил других депутатов в попытке расколоть "СН"
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что опытные народные депутаты из других партий пытаются расколоть партию "Слуга народа". Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-марафона в Киеве, передает "Остров".

"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые каждый день занимаются только одним: эмоциональным, денежным другим влиянием…это их тактика. Они хотят расколоть партию "Слуга народа", - заявил он.

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Вместе с этим президент отказался называть фамилии этих нардепов. "Например, когда они не проголосовали за один из законов… утром приехали эти люди, ходили по Верховной Раде и отправляли им смс, что "завтра вашу тещу посадят", - отметил Зеленский.

"Они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии "Слуга народа". Это информационная политика внутри Верховной Рады", - сказал президент.

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"Они сняли офисы возле офиса "Слуги народа". Они увидели, кто слабый, и используют этого человека, поясняют: "Ты ж экономист, нормальный человек, молодой еще, а я юрист, я опытный, и за этот закон нельзя голосовать". Есть такие проблемы", - добавил глава государства.

Ранее “Схемы” отреагировали на заявление Зеленского о скандале Мендель с журналистом.

 

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Теги: Слуга народа, Зеленский, фракция, Рада
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Комментариев (1)
ТТ69    10.10.2019, 16:56
Оценка:  0
ТТ69
Что ж они такие не опытные и сразу в Верховную полезли, на областях потренироваться не успели........
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