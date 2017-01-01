Пресс-марафон Зеленского прервали из-за шумной женщины из Днепра
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Пресс-марафон Владимира Зеленского прервала кричащая женщина преклонного возраста, которая потребовала встречи с президентом. Глава государства вынужден был на время прекратить беседу с журналистами, чтобы ответить ей, сообщает ТСН.
Женщина назвалась Ниной Мещеряковой и сообщила, что приехала из Днепра. Она пожаловалась на мэра города Бориса Филатова и на то, что у нее забрали имущество. Также она заявила, что месяц назад обратилась к президенту и до сих пор ждет ответа.
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Выслушав ее, Зеленский пообещал разобраться с ситуацией, и отметил, что не отвечает за действия мэра Филатова.
Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 октября 2019 г.
Напомним, в Киеве с утра идет пресс-марафон Владимира Зеленского, в котором участвуют около 300 журналистов.
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