Под Одессой будут судить врача: Пациент умер после перелома носа
Читай также: В Сумах хирурги повредили внутренние органы пациентке: Женщина скончалась
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя отделения Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больницы, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умер пациент.
Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
"Установлено, что в октябре прошлого года в больницу доставили 48-летнего мужчину с переломом костей носа. Из-за оказания медицинской помощи не в полной мере пациент умер от асфиксии. Судебно-медицинская экспертная комиссия в рамках следствия подтвердила, что медицинская помощь была оказана не в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.
Читай также: В больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа
Медику инкриминируют ч.1 ст.140 Уголовного кодекса (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного). Это предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительных работ на срок до двух лет, ограничения или лишения свободы на тот же срок.
Как сообщалось 9 октября, в Хмельницком мужчина забил себе в голову два гвоздя и выжил.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram