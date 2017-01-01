Под Одессой будут судить врача: Пациент умер после перелома носа

Перед судом предстанет бывший руководитель отделения Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больницы.

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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя отделения Белгород-Днестровской горрайонной многопрофильной больницы, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умер пациент.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Установлено, что в октябре прошлого года в больницу доставили 48-летнего мужчину с переломом костей носа. Из-за оказания медицинской помощи не в полной мере пациент умер от асфиксии. Судебно-медицинская экспертная комиссия в рамках следствия подтвердила, что медицинская помощь была оказана не в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

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Медику инкриминируют ч.1 ст.140 Уголовного кодекса (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного). Это предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительных работ на срок до двух лет, ограничения или лишения свободы на тот же срок.

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