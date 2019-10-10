Пропагандистку Скабееву не пустили к Зеленскому

Кремлевский канал "Россия-1" пытался аккредитовать на пресс-марафон своих журналистов, но получил отказ.

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Журналистка пропагандистского канала “Россия-1“ Ольга Скабеева пыталась получить аккредитацию на пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, но получила отказ. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Причиной для отказа в Офисе президента назвали нежелание иметь дело с кремлевскими пропагандистами:

Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаются, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН, - добавил Тимошенко.

Напомним, Скабеева в программе “60 минут“ посвятила отдельный сюжет одесской учительнице, уволенной за пристрастие к идеям “русского мира“.

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