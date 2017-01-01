Зеленский: Губернаторы - это моя проблема

Президент рассказал о трудностях в вопросе назначения губернаторов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что существует ряд трудностей в вопросе назначения губернаторов.

Читай также: В ОП рассказали, кто оплатил пресс-марафон Зеленского

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона.

Такая сложная ситуация с губернаторами, я вам не могу даже ... Мне показывают, приносят одного-два человека на область, которые хотят быть губернаторами .. Никто не хочет, никто не может ... Все говорят: зарплата нас такая не устраивает, - говорит Зеленский.

Он признал, что назначение губернаторов для Офиса президента стало настоящей проблемой и вызовом.

Как я только кого-то начинаю рассматривать, столько грязи на этого человека выливают все - местные, не местные, СМИ. Потому что кланы борются, не хотят потерять ничего, - добавил президент.

Читай также: Пресс-марафон Зеленского прервали из-за шумной женщины из Днепра

Напомним, пропагандистку Скабееву не пустили к Зеленскому. Кремлевский канал "Россия-1" пытался аккредитовать на пресс-марафон своих журналистов, но получил отказ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram