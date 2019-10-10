Скандал на пресс-марафоне: неизвестный залез на стол и требовал разговора с Зеленским

Президент обратил внимание на мужчину и ответил на его вопросы.

На пресс-марафоне Зеленского очередной скандал. Неизвестный мужчина залез на стол и начал требовать разговора с президентом.

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Владимир Зеленский обратил внимание на мужчину и пообещал ответить на его вопросы, но при одном условии.

Я буду с вами говорить после того, когда вы сможете стать человеком и слезете со стола на котором люди едят, - сказал Зеленским.

После этого неизвестный назвал свое имя и выполнил условие президента. Мужчина назвал себя Анатолием Криевским. Он принес с собой заявление к Зеленскому от епископов и поставил свои вопросы.

Скажите, пожалуйста, почему с мая по октябрь мы обращаемся десятки раз с епископами Украины, и профессорами, и журналистами, а ваша администрация покрывает беззаконие бандитов СБУ. Полиция в Измаиле срывает наши молебны солдат, по Украине от агрессии Путина. Почему вы не дали ответа епископам, или не остановили программу комитета Триста и шестерки Сороса? Остановите проклятие разврата гомосексуализма, остановите легализации проституции, аборты или вы будете продолжать курс Порошенко, комитета Триста и шестерки Сороса? - спросил мужчина.

В свою очередь, Зеленский заявил, что не понимает о чем речь, не знает господина Сороса и не является его шестеркой.

Я не знаю господина Сороса и не являюсь его шестеркой. Не могу продолжать его работу, я к его труду не имею никакого отношения. Я не занимаюсь легализацией проституции, этого в стране нет, - отметил президент.

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Также Зеленский акцентировал, что легализация чего-либо в стране происходит исключительно на законодательном уровне. Пока в Украине нет законов о легализации проституции.

О людях с нетрадиционной ориентацией не хочу вам сейчас ничего говорить, потому что мы живем с вами в открытом свободном обществе, где каждый выбирает язык на котором говорит, национальность и свою ориентацию. Оставьте этих людей в покое, - добавил президент и закончил диалог.

Напомним, пресс-марафон Зеленского прервали из-за шумной женщины из Днепра. Общению президента с журналистами помешала женщина, которая хотела пожаловаться на мэра Днепра.

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