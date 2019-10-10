Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил на Донбассе

Постоянные обстрелы украинской территории – "надуманный предлог" для отказа от разведения сил, считают в Кремле.

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Украина “под надуманным предлогом“ сорвала разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, запланированное на среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут российские СМИ.

Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах — о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения, — сообщил Ушаков.

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Также помощник российского президента заявил, что дата проведения следующей встречи лидеров “нормандской четверки“ будет обсуждаться после разведения сил на Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил на Донбассе не может начаться, пока не прекратятся обстрелы украинских позиций:

Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным, - сказал Загороднюк.

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В то же время, по данным Генштаба, за последние сутки сепаратисты 24 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, и ранили одного военнослужащего.

Напомним, Зеленский объяснил, почему официально конфликт на Донбассе не признан войной.

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