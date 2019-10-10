На Донбассе погиб украинский военный

С начала нынешних суток и до полудня сепаратисты произвели восемь обстрелов по позициям ВСУ.

На Донбассе во время обстрела сепаратистов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 10 октября.

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Отмечается, что обстоятельства смерти военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

По данным Минобороны, с начала нынешних суток и до полудня сепаратисты произвели восемь обстрелов по позициям ВСУ. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По два обстрела зафиксировано в районе Новотроицкого и Водяного, а также возле Авдеевки, Пищевика, Крымского, Новоселовки Второй.

Напомним, разведения сил не будет, пока не прекратятся обстрелы. Другая сторона должна на деле продемонстрировать свое желание урегулировать ситуацию.

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