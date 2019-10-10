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На Донбассе погиб украинский военный

Комментариев: 4
С начала нынешних суток и до полудня сепаратисты произвели восемь обстрелов по позициям ВСУ.
У ВСУ снова потери
У ВСУ снова потери
Генштаб ВСУ

На Донбассе во время обстрела сепаратистов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 10 октября.

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Отмечается, что обстоятельства смерти военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

По данным Минобороны, с начала нынешних суток и до полудня сепаратисты произвели восемь обстрелов по позициям ВСУ. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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По два обстрела зафиксировано в районе Новотроицкого и Водяного, а также возле Авдеевки, Пищевика, Крымского, Новоселовки Второй.

Напомним, разведения сил не будет, пока не прекратятся обстрелы. Другая сторона должна на деле продемонстрировать свое желание урегулировать ситуацию.

 

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Теги: военный, обстрел, погиб, сепаратисты, ВСУ, потери, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Мыкола    10.10.2019, 18:42
Оценка:  -3
Мыкола
Все идет по плану закулисья !" Война будет продожаться ! В России такая же мафия, что и в Украине ! И этой мафии война нужна !
WTF2wtf    10.10.2019, 18:46
Оценка:  +1
WTF2wtf
Только вовсе не Украина напала на россию!
Украина не оккупировала Ростов и Краснодар, не воюет против россии там!
Boxerogos-    10.10.2019, 18:32
Оценка:  0
Boxerogos-
Какое на куй разведение сил??? Пошли вы на куй ватные пукинососы!!!
WTF2wtf    10.10.2019, 18:29
Оценка:  +4
WTF2wtf
Это был очередной "дружественный" обстрел российских оккупантов, которые обвиняют в чем-то Украину ... ублюдки путинские ((((
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