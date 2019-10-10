“У меня нет времени жить”: Зеленский пожаловался на график

Президент отметил, что у него не хватает времени для себя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени для личной жизни из-за очень плотного рабочего графика.

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Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона.

Зеленский рассказал, что у него очень много встреч и визитов. Он не успевает уделять время себе и своей семье.

После поездки в Америку я никуда не исчезал, у меня было много встреч каждый день. У меня нет времени жить, я даже не успеваю попасть в парикмахерскую, - рассказал президент.

Напомним, неизвестный на пресс-марафоне залез на стол и требовал разговора с Зеленским. Президент обратил внимание на мужчину и ответил на его вопросы.

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