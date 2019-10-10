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“У меня нет времени жить”: Зеленский пожаловался на график

Комментариев: 4
Президент отметил, что у него не хватает времени для себя.
Зеленский пожаловался журналистам
Зеленский пожаловался журналистам
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени для личной жизни из-за очень плотного рабочего графика.

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Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона.

Зеленский рассказал, что у него очень много встреч и визитов. Он не успевает уделять время себе и своей семье.

После поездки в Америку я никуда не исчезал, у меня было много встреч каждый день. У меня нет времени жить, я даже не успеваю попасть в парикмахерскую, - рассказал президент.

Напомним, неизвестный на пресс-марафоне залез на стол и требовал разговора с Зеленским. Президент обратил внимание на мужчину и ответил на его вопросы.

 

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Теги: пресс-марафон, Зеленский, график
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Комментариев (4)
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ura_docent    10.10.2019, 18:12
Оценка:  +1
ura_docent
Невеста на свадьбе тоже рада что её взяли а потом разочарование " сношаю же"
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 17:54
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Расскажи это Бене. Мы тебя туда не гнали.
П    10.10.2019, 18:07
Оценка:  -3
П
Ну и где тот, которого вы туда гнали?
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 18:25
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я никого не гнал. Я вообще выступаю за изменение системы выборов. При том алгоритме, который я предлагаю, такой ситуации в принципе не возникло бы.
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