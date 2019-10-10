Поставки воды в Крым не обсуждаются - Зеленский
Читай также: Мартин Сайдик отказался отвечать, чей Крым
Переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет УНН.
Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. В этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму, - заявил президент.
Читай также: Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом
Слова главы государства подтвердил и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью “Крым.Реалии“:
То, что говорили в соцсетях по поводу подготовки Северо-Крымского канала к запуску, может быть частью информационной кампании государства-оккупанта. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова. Речи об этом идти не может, - сказал постпред.
Напомним, Зеленский посетовал, что для Крыма нет своей “формулы Штайнмайера“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Гарнир остыл, желание остыло.
И молвила мне дама полусвета:
- Вот на хуя тебя я выбрала - дебила?
Вопрос тот горький тихо проглотил,
Но за ночь даме честно заплатил.
Пыдор строчит миниет)))
Пыдар Ира- Антибес
Отсосать под стол залез!))