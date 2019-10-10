Поставки воды в Крым не обсуждаются - Зеленский

Слухи о запуске водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу – часть информационной войны.

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Переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет УНН.

Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. В этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму, - заявил президент.

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Слова главы государства подтвердил и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью “Крым.Реалии“:

То, что говорили в соцсетях по поводу подготовки Северо-Крымского канала к запуску, может быть частью информационной кампании государства-оккупанта. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова. Речи об этом идти не может, - сказал постпред.

Напомним, Зеленский посетовал, что для Крыма нет своей “формулы Штайнмайера“.

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