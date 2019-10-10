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Поставки воды в Крым не обсуждаются - Зеленский

Комментариев: 3
Слухи о запуске водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу – часть информационной войны.
Северо-Крымского канал в 2008 году
Северо-Крымского канал в 2008 году
wikipedia.org

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Переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве, пишет УНН.

Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. В этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму, - заявил президент.

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Слова главы государства подтвердил и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью “Крым.Реалии“:

То, что говорили в соцсетях по поводу подготовки Северо-Крымского канала к запуску, может быть частью информационной кампании государства-оккупанта. Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова. Речи об этом идти не может, - сказал постпред.

Напомним, Зеленский посетовал, что для Крыма нет своей “формулы Штайнмайера“.

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Теги: Крым, северо-крымский канал, водоснабжение Крыма, Владимир Зеленский, пресс-марафон
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Комментариев (3)
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Boxerogos-    10.10.2019, 18:24
Оценка:  -2
Boxerogos-
Поставлейте им свежие говно ...)))
ira0957    10.10.2019, 18:11
Оценка:  -3
ira0957
Остыла киевская жирная котлета,
Гарнир остыл, желание остыло.
И молвила мне дама полусвета:
- Вот на хуя тебя я выбрала - дебила?
Вопрос тот горький тихо проглотил,
Но за ночь даме честно заплатил.
Boxerogos-    10.10.2019, 18:23
Оценка:  0
Boxerogos-
Пыдор Ира не поэт
Пыдор строчит миниет)))
Пыдар Ира- Антибес
Отсосать под стол залез!))
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