Зеленский предложил СМИ встретиться отдельно и обсудить свободу слова

Президент считает, что для обсуждения работы информационных сайтов и в целом СМИ нужна отдельная встреча.

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Президент Владимир Зеленский считает, что должен провести встречу с представителями СМИ, во время которой стоило бы обсудить ряд актуальных вопросов свободы слова. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Укринформ.

"Мы в целом как-то должны встретиться и поговорить отдельно о свободе слова, о средствах массовой информации и о сайтах", - сказал Зеленский.

Ранее президент также заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими.

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