Зеленский предложил СМИ встретиться отдельно и обсудить свободу слова
Президент считает, что для обсуждения работы информационных сайтов и в целом СМИ нужна отдельная встреча.
Читай также: Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука
Президент Владимир Зеленский считает, что должен провести встречу с представителями СМИ, во время которой стоило бы обсудить ряд актуальных вопросов свободы слова. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Укринформ.
"Мы в целом как-то должны встретиться и поговорить отдельно о свободе слова, о средствах массовой информации и о сайтах", - сказал Зеленский.
Ранее президент также заявил, что СМИ в Украине должны быть независимыми и украинскими.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram