Медики стали соучастниками мошенничества экс-регионала Святаша: у него появилась липовая справка об инфаркте

Экс-регионал Святаш после предъявления подозрения в краже $100 млн "слег" в больницу.

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Экс-нардеп Дмитрий Святаш оказался на больничной койке сразу после предъявления ему подозрения о краже 100 миллионов долларов у французского Укрсиббанка. А медики, подписавшие справку о тяжелых сердечных болезнях крепкого спортивного экс-регионала, рискуют стать соучастниками мошенничества и получить до 12 лет лишения свободы, пишет РБК-Украина.

8 октября прокуратура Киева уведомила о подозрении народного депутата Украины четвертого-восьмого созывов и одновременно одного из бенефициаров автокорпорации АИС Дмитрия Святаша в рамках уголовного производства о завладении средствами УкрСиббанка на сумму более 1,1 млрд грн.

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Уже 9 октября Дмитрий Святаш обзаводится справкой, копия которой оказалась в распоряжении редакции, о том, что находится на стационарном лечении в ДУ “Национальный институт терапии им Л.Т. Малой НАМН Украины“.

“Острый коронарный синдром. Гипертоническая болезнь II степени. Риск очень высокий“, — сказано в справке о госпитализации от 9 октября, которая была выдана Святашу.

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Примечательно, что медицинское учреждение, выдавшее справку о почти предсмертном состоянии экс-регионала и одного из крупнейших украинских должников Святаша, в должности главврача возглавляет бывший политический соратник владельца автокорпорации АИС по Партии Регионов — Александр Беловол, провалившийся, как и его приятель Святаш, на прошедших выборах на одном из мажоритарных округов Харьковщины.

Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол многократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов вокруг закупки медикаментов, из-за которых умирали люди.

“Бесплатную некачественную вакцину пациентам продавали, как французскую. “Сэкономленные“ деньги шли в карман самому Александру Николаевичу и его окружению. Схема Беловола оказалась смертоносной. В 2009 году в Донецкой и Запорожской областях от вакцинации скончались 3 младенца“, — напоминают журналисты о прошлом соратника Дмитрия Святаша, который теперь помогает своему политическому соратнику скрыться от следствия в стенах своего медицинского учреждения.

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Наворованное на закупках “левых“ медикаментов Беловол легализировал, получив почти 4 млн грн в качестве подарка от своей 83-летней тетки-пенсионерки, а также успел обзавестись элитным жильём в Киеве и на Харьковщине. Помогая Святашу избежать уголовного преследования, Беловол подставляет медиков, подписавших справку о сердечных болезнях крепкому спортивному владельцу АИС: ведь за подделку справок должностные лица могут “схлопотать“ до трех лет лишения свободы, если этот поддельный документ будет использован для затягивания следствия — подписанты справки становятся соучастниками мошенничества с возможностью тюремного заключения до 12 лет. Самому же Дмитрию Святашу за умышленное использование “липовой“ справки также светит до двух лет “неба в решеточку“.

Воспользовавшись медицинской справкой для затягивания следствия, Дмитрий Святаш может покинуть пределы Украины: ранее ему решением суда по ходатайству кредитора было запрещено покидать пределы страны. Но впоследствии экс-регионалу удалось отменить этот запрет, а молодая супруга совладельца автокорпорации АИС Анжелика Святаш хвасталась в соцсетях будущей семейной поездкой с мужем Дмитрием в Монако.

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Во время досудебного следствия по делу о краже средств кредиторов Прокуратурой Киева установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов Дмитрий Святаш в 2008-2018 гг., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний “АИС“ мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО “УкрСиббанк“ на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

Напомним, НАБУ объявило еще одно подозрение Святашу.

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