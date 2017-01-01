Зеленский пообещал уволить Баканова, если того консультирует Матиос

В случае появления доказательств сотрудничества Баканова и Матиоса президент обещает уволить главу СБУ.

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Если бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос консультирует нынешнего главу СБУ Ивана Баканова, последний будет уволен. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, сообщает “ДС“.

“Мы сделали больше, чем кто-то мог. Мы уволили этих людей (Матиоса и экс-главу ГПУ Юрия Луценко)“, - заявил при этом глава государства.

“Это непростая была задача. По поводу того, что Матиос консультирует Баканова по теме СБУ. Если вы покажете мне доказательства, я уволю Баканова“, - заверил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что дал правоохранителям время до 1 ноября на первое “громкое дело“.

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