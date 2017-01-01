Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В дом депутата в Ровно бросили гранату

Комментариев: 0
От взрыва боевой гранаты была повреждена крыша. Полиция заела дело по статье о хулиганстве.
Граната взрвалась на крыше дома
Граната взрвалась на крыше дома
rv.npu.gov.ua

Неизвестные в четверг, 10 октября, бросили гранату в дом депутата Ровенского городского совета, сообщает пресс-служба полиции области.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи.

Хозяин пояснил полицейским, что около трех часов ночи он услышал подозрительный звук, но не придал этому значения, решив, что это петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната РГД-5.

В результате взрыва была повреждена крыша.

По данному факту начато расследование по статье о хулиганстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

По данным СМИ, речь идет о депутате Ровенского городского совета от партии Свобода, начальнике управления здравоохранения Ровенской областной государственной администрации Юрие Осипчуке.

 

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали подрывника гранаты возле дома.

Также сообщалось, что на Прикарпатье во двор жилого дома бросили две гранаты. Эксперты выяснили, что взорвались две гранаты РГД-5. Никто не пострадал, но был поврежден фасад дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, взрыв, депутат, Ровно, граната
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь