Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Подобные публикации сделают невозможным дальнейший переговорный процесс, уверен президент.

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Президент Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Украинская правда“.

Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала, - заявил Зеленский.

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Президент отметил, что о содержании его телефонных разговоров с Путиным нужно судить по результатам, в то время как публикация стенограмм этих разговоров может препятствовать этим результатам:

К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено. Есть ли желание получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории “ДНР“/“ЛНР“ и на территории России и в Крыму? Будет ли у меня возможность их вернуть? Никогда, – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что поставки воды в Крым не обсуждаются.

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