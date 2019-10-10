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Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Комментариев: 5
Подобные публикации сделают невозможным дальнейший переговорный процесс, уверен президент.
Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным
Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным
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Президент Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Украинская правда“.

Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала, - заявил Зеленский.

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Президент отметил, что о содержании его телефонных разговоров с Путиным нужно судить по результатам, в то время как публикация стенограмм этих разговоров может препятствовать этим результатам:

К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено. Есть ли желание получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории “ДНР“/“ЛНР“ и на территории России и в Крыму? Будет ли у меня возможность их вернуть? Никогда, – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что поставки воды в Крым не обсуждаются.

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Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Телефонные переговоры, стенограмма
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Комментариев (5)
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Андрей_и_Богдан    10.10.2019, 20:12
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Честной политики не существует, так же как и честных политиков.
kapablankas    10.10.2019, 19:06
Оценка:  0
kapablankas
скільки існує державність в тому чи іншому вигляді стільки ж існує ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ
Андрей_и_Богдан    10.10.2019, 20:10
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Так само як і державна зрада!
ira0957    10.10.2019, 19:01
Оценка:  0
ira0957
Погода что-то портится,
тусклее как-то свет.
Во что-то верить хочется,
да образцов все нет.
ira0957    10.10.2019, 19:01
Оценка:  0
ira0957
Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все хотят как бы чего-нибудь не случилось.
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