Зеленский побил мировой рекорд длительности пресс-конференции
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Пресс-марафон президента Владимира Зеленского 10 октября в Киеве стал самой длинной пресс-конференцией президента в мире. Об этом сообщил представитель Национального реестра рекордов Украины, пишет “Hromadske“.
Пресс-конференция продолжается более 8 часов и рекорд, не буду говорить кого, был побит. Держитесь там, - сказал эксперт и вручил президенту диплом.
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Однако и после этого Зеленский не прекратил общение с журналистами, длительность которого на момент публикации этой новости приблизилась уже к девяти часам.
Предыдущий рекорд общения с журналистами установил президент Беларуси Александр Лукашенко. Длительность его пресс-конференции составила 7 часов 21 минуту.
Напомним, 10 октября проходит встреча президента Владимира Зеленского и журналистов в формате пресс-марафона. Офис президента сообщал, что аккредитовал более 300 журналистов для участия в мероприятии.
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