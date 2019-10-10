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Зеленский побил мировой рекорд длительности пресс-конференции

Комментариев: 8
Предыдущий рекорд принадлежал президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Зеленский побил мировой рекорд длительности пресс-конференции
Зеленский побил мировой рекорд длительности пресс-конференции
president.gov.ua

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Пресс-марафон президента Владимира Зеленского 10 октября в Киеве стал самой длинной пресс-конференцией президента в мире. Об этом сообщил представитель Национального реестра рекордов Украины, пишет “Hromadske“.

Пресс-конференция продолжается более 8 часов и рекорд, не буду говорить кого, был побит. Держитесь там, - сказал эксперт и вручил президенту диплом.

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Однако и после этого Зеленский не прекратил общение с журналистами, длительность которого на момент публикации этой новости приблизилась уже к девяти часам.

Предыдущий рекорд общения с журналистами установил президент Беларуси Александр Лукашенко. Длительность его пресс-конференции составила 7 часов 21 минуту.

Напомним, 10 октября проходит встреча президента Владимира Зеленского и журналистов в формате пресс-марафона. Офис президента сообщал, что аккредитовал более 300 журналистов для участия в мероприятии.

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Теги: Владимир Зеленский, пресс-марафон, рекорд, Александр Лукашенко
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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    10.10.2019, 20:14
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Путена он уже обогнал, теперь впереди - рекорд преза Филиппин Дутерте, который болтал 18 часов. Верю, что наш The может болтать дольше!
ira0957    10.10.2019, 19:42
Оценка:  -2
ira0957
А завтра пятница опять, ещё неделя пролетела...
Вот так и жизнь, ядрёна мать, пройдёт, как пуля просвистела...
colavova    10.10.2019, 19:38
Оценка:  0
colavova
ну хоть якась перемога))
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 19:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Show must go on!"
Goga19041984    10.10.2019, 19:38
Оценка:  -3
Goga19041984
Под первентином наверное, нарик Зеленский президент, Пэдро адепт "мови и виры", Янык криманальный тип, Ющенко не рыбо не мясо, Кучма нормальный и безядерный и безденежный Кравчук
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 19:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Теперь ему дадут медаль?
colavova    10.10.2019, 19:37
Оценка:  -1
colavova
мендаль)))
ВосставшийИзБана    10.10.2019, 19:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я думаю, что мандЕль ему и так дала бы.
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