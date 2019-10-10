Глава Нафтогаза выступил против досрочного включения отопления

Андрей Коболев недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду.

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев недоумевает по поводу решений ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду. Об этом он написал в Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти - точно понимают, что они делают. Вопрос: как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет?", - отметил Коболев.

"Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - добавил он.

Отметим, согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Ранее сообщалось, что 7 октября во Львове начали включать отопление. Также бюджетные учреждения Киева начали подключать к отоплению с 30 сентября.

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