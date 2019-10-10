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Глава Нафтогаза выступил против досрочного включения отопления

Комментариев: 3
Андрей Коболев недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду.
Глава Нафтогаза раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях
Глава Нафтогаза раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях
facebook.com/andriy.kobolyev

Глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев недоумевает по поводу решений ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду. Об этом он написал в Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти - точно понимают, что они делают. Вопрос: как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет?", - отметил Коболев.

"Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - добавил он.

Отметим, согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Ранее сообщалось, что 7 октября во Львове начали включать отопление. Также бюджетные учреждения Киева начали подключать к отоплению с 30 сентября.

 

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Теги: Нафтогаз, отопление, жкх тарифы отопление, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    10.10.2019, 19:53
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Здесь чувак прав. Надо включать отопление по факту, а не по дате. А то выйдет, как в прошлом году: отопление включили, а на дворе +18
Мыкола    10.10.2019, 19:38
Оценка:  0
Мыкола
Миллионы долларов захапал на халяву, можно и погреться в собственных апартаментах.А народ путь замерзает.Чем меньше народа, тем больше кислорода. Тем более , что народ како-то трусливый, не может таких гнид скинуть с себя !
Брюква_и_Клюква    10.10.2019, 19:51
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Где замерзают, Колян? В Украине вся неделя до 25 тепла. Может, у тебя на Таймыре замерзают?
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