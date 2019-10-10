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Прокуратура возбудила дело из-за ареста Олега Приходько в Крыму

Комментариев: 2
Украинская прокуратура будет расследовать действия российских силовиков.
Прокуратура возбудила дело из-за ареста блогера Приходько в Крыму
Прокуратура возбудила дело из-за ареста блогера Приходько в Крыму
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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство относительно незаконного задержания в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко.

По факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), - говорится в сообщении.

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Пресс-секретарь отметила, что основанием для открытия дела стало обращение представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.

Напомним, в четверг, 10 октября, российские силовики в оккупированном Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько. Его обвиняют в подготовке теракта.

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Теги: Крым, прокуратура, незаконное лишение свободы
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Комментариев (2)
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Григорич    10.10.2019, 19:55
Оценка:  0
Григорич
ото на следующем обмене пленных вам его и отошлют на окраину ))) хотя он будет упираться и не захочет из оккупированного Крыма переезжать на свободнейшую в мире страну Украину )))
Зелибоба    10.10.2019, 19:40
Оценка:  0
Зелибоба
Прокуратура Автономной Республики Крым которая в крыму не находится! Вы ипанутые?
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