Прокуратура возбудила дело из-за ареста Олега Приходько в Крыму

Украинская прокуратура будет расследовать действия российских силовиков.

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Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство относительно незаконного задержания в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко.

По факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), - говорится в сообщении.

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Пресс-секретарь отметила, что основанием для открытия дела стало обращение представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.

Напомним, в четверг, 10 октября, российские силовики в оккупированном Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько. Его обвиняют в подготовке теракта.

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