С Порошенко будут разбираться правоохраниельные органы - Зеленский

Глава государства заявил, что не будет лично преследовать своего предшественника. Это будут делать правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его предшественник на этом посту будет нести ответственность за свои действия на должности главы государства, и этим будут заниматься правоохранительные органы. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Что касается международных отношений, то, как считает, Зеленский "усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко".

По убеждению президента, Порошенко продолжает считать себя главой страны "это большая психологическая травма… в каждой демократической стране одна власть уходит, другая приходит".

Зеленский сообщил, что пятый президент Украины неоднократно хотел с ним встретиться.

"Я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что я хочу быть в диалоге… а я слышу только одно, что он обвиняет нас, меня за все, что происходит в мире, ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский.

После чего подытожил, сказав, что он "принял Украину со всем тем, что было" и не будет на в чем обвинять Порошенко.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, ранее Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом. Экс-чиновник времен Януковича пообещал Порошенко "продолжать формировать вокруг него уголовную повестку".

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