Пресс-марафон Зеленского порадовал население и врагов Украины - Гриценко

Президент дал иностранным аналитикам слишком много информации о своем психологическом портрете.

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Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского больше навредил главе государства, чем помог. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в своем блоге на сайте “Гордон“.

По его словам, столь длительный формат общения с прессой раскрыл психологический портрет главы государства, и тем самым Зеленский порадовал население Украины:

Большинству населения марафон понравится – президент такой простой, человечный, открытый, искренний, говорит нашими словами, он быстро учится, чувствует себя заметно увереннее, - написал Гриценко.

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В то же время экс-министр отметил, что президент дал много полезной информации вражеским “разведчикам и аналитикам“ касательно своего психологического портрета. Гриценко заявил, что иностранные спецслужбы “накануне важных международных встреч“ получили уникальную возможность оценить уровень осведомленности Зеленского, его реакции на неожиданные и нешаблонные вопросы, психологическую устойчивость на “аргументы против шерсти“ и другие психологические особенности.

Вся эта информация, по мнению Гриценко, поможет врагам Украины смоделировать формат поведения президента на сложных переговорах и его методы принятия ключевых государственных решений:

Лучше бы Зеленский меньше слушал креативщиков, а больше государственников – и провел бы менее изнурительную двухчасовую пресс-конференцию традиционного, стандартного формата. Сторонникам президента так же понравится, зато меньше радости врагам, - резюмировал он.

Напомним, Зеленский побил мировой рекорд длительности пресс-конференции.

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