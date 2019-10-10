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Зеленский: Я понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу

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Глава государства заявил, что считает главу своего Офисса профессионалом и не видит причин, за что его увольнять.
Зеленский ответил на вопрос об отставке Богдана
Зеленский ответил на вопрос об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что глава Офиса президента Андрей Богдан может вредить его имиджу, но имеет причины его оставить на должности. О них он рассказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Так, глава государства заявил, что ему в команде нужны профессиональные люди, не нарушающие закон.

"Во-первых, нам нужно определиться, по каким принципам мы увольняем людей. Опыт, профессионал или делает ли он что-то, когда у него есть свободное время?", - сказал он во время пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда он уволит главу ОП Богдана.

Зеленский отметил, что понимает, что для его имиджа как президента "это не очень красиво".

"Но я хочу вам сказать, что он в нашей команде, и он не был на работе (во время своих частных поездок – ред.). Я даже не знаю, с кем они там ходили. Он мне сказал, что приехал, и там было много разных людей...", - рассказал он.

Зеленский убежден, что президент не должен интересоваться тем, как отдыхает глава его офиса.

Президент подчеркнул, что есть "много людей с хорошим имиджем, очень светлых людей, некоторые из них стали губернаторами", но он пока что не может добиться от них результата.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много этих людей. Сейчас очень сложный период в моей команде", - отметил президент.

Также Зеленский признал, что Богдану "очень сложно, потому что на него идет влияние, начиная с господина Коломойского".

"Что он (Богдан – ред.) там, он с ним, он решает какие-то его (Коломойского –ред.) проблемы. Деталей у нас с вами нет. Более того, доказательств никаких нет", - сказал он.

Президент указал, что работа Богдана адвокатом осталась в прошлом, а сейчас он "работает на государство".

Зеленский хотел бы, чтобы его окружали люди, которые знают свое дело и выполняют необходимые задачи, а идеальных людей нет.

Президент также заявил, что Богдан работает главой ОП не ради денег. "Мы живем сейчас совсем без отдыха, и точно не работаем на деньги. Мы совсем другой модели люди", - пояснил он.

По словам президента, если будут факты нарушения главой ОП закона, то Богдан "сам уволится".

Напомним, в минувшее воскресенье в Киеве прошла акция протеста, участнки которой, в частности, требовали отставки Андрея Богдана и дали ему срок до 14 октября.

Ранее Верховный суд признал законным назначение Богдана главой ОП.

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Теги: отставка, Богдан, увольнение, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SAId    10.10.2019, 21:21
Оценка:  -1
SAId
голубие ели...
Андрей_и_Богдан    10.10.2019, 20:53
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Вызовите ему окулиста, раз он "не видит".
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