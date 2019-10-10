Президент уже воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

На пресс-марафон президенту Владимиру Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства уже воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (врачи - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.

Ранее у Зеленского объяснили выбор фуд-зоны для марафона. Заместитель Богдана ответил, во сколько обошелся марафон и объяснил выбор локации для проведения пресс-конференции.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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