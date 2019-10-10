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Зеленскому вызвали врача

Комментариев: 7
Президент уже воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

На пресс-марафон президенту Владимиру Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства уже воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (врачи - ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.

Ранее у Зеленского объяснили выбор фуд-зоны для марафона. Заместитель Богдана ответил, во сколько обошелся марафон и объяснил выбор локации для проведения пресс-конференции.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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Теги: видео, пресс-конференция, врачи, врач, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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eddgek    10.10.2019, 21:27
Оценка:  -1
eddgek
О перешёл на укольчики, а "коксик" уже не помогает...
SAId    10.10.2019, 21:23
Оценка:  +1
SAId
Юзік в помощь....
Люблю_Украину    10.10.2019, 21:19
Оценка:  0
Люблю_Украину
метать бисер 10 часов перед ....это первый и последний марафон такой продолжительностью
Boxerogos    10.10.2019, 21:18
Оценка:  +2
Boxerogos
Зе-Народный Президент!
eddgek    10.10.2019, 21:29
Оценка:  -1
eddgek
вАленок сибирский ТЫ хоть подсчитал сколько людей пришло и сколько были ЗА , а в основном были ПРОТИВ..
Брюква_и_Клюква    10.10.2019, 21:08
Оценка:  -6
Брюква_и_Клюква
А для стимуляции коры головного мозга укол не делали? А то я смотрю - раньше Волотька трех слов без Андрюхи связать не мог, а теперь 8 часов проболтал!
Boxerogos    10.10.2019, 21:19
Оценка:  +1
Boxerogos
Потрохосос,не суди всех по себе и будет тебе счастье.
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