Для этнических украинцев планируют ввести частичное гражданство

Глава государства заявил, что соответствующий законопроект уже подготовен. Ожидается, что он поможет в борьбе с миграцией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

Зеленский отметил, что в Министерстве иностранных дел уже подготовлен соответствующий законопроект. Его принятие позволит вернуть украинцев и бороться с миграцией.

"Мы уже практически выстроили структуру, как дать этническим украинцам возможность стать частично гражданами Украины. То есть иметь возможность предоставить им гражданство. Главная проблема была, что они хотят остаться гражданами тех стран (в которых они живут - ред.). Уже сейчас придумана эта конструкция", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что законопроект должен решить вопрос с оплатой налогов для таких граждан.

"Мы будем вводить законопроект. Они будут платить налоги. Там есть сложные вопросы, потому что если ты гражданин двух стран, то где ты платишь налоги? Для нас важно все так урегулировать, чтобы их предприятие было в Украине. Тогда юридически оформленное предприятие здесь платит налоги", - добавил он.

О сроках рассмотрения соответствующего законопроекта президент не сообщил.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

Напомним, ранее Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства.

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