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Президент назвал мэров, которых не поддерживает

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Глава государства заявил, что он и его команда никогда не поддержат мэров трех крупных городов, несмотря на их популярность среди жителей.
Зеленский не поддержит мэров трех городов
Зеленский не поддержит мэров трех городов
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и партия Слуга народа на местных выборах не будут поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Партия Слуга народа и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативу".

Напомним, во время визита в Днепр в июле Зеленский предложил Филатову пари, что если мост до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку. В субботу, 7 сентября, Борис Филатов открыл мост после капремонта, выиграв таким образом пари. Однако, позже в прокуратуре сообщили, что при проведении тендеров были допущены нарушения, в результате чего в мэрии Днепра прошли обыски, а семи чиновникам были объявлены подозрения.

 

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Теги: Харьков, Одесса, Днепр, Кернес, Труханов, Владимир Зеленский, Борис Филатов
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Источник: korrespondent.net

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