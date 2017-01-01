ВАКС арестовал имущество экс-нардепа БПП

Аникорсуд наложил арест на имущество бывшего нардепа от БПП Ищенко, которого обвиняют в хищении в особо крупных размерах.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество экс-нардепа Украины VIII созыва Валерия Ищенко. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что следственный судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на Укрзализныце.

"В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП Укрзализнычпостач и филиала Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВАКС избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Перед этим стало известно, что соратнику Порошенко объявили подозрение из-за хищений в Укрзализныци. Речь идет об экс-народном депутате от БПП Валерии Ищенко. Подозрения также выдвинули еще двум лицам.

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