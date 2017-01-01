РФ скоро вернет захваченные у Керченского пролива корабли – МИД

Вадим Пристайко анонсировал возвращение Россией захваченных у Керченского пролива кораблей.



В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава Министрества иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, между РФ и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", - отметил министр.

По словам Пристайко, Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы - назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - рассказал глава МИД.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина не признает выполнение РФ решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной", - отметил Пристайко.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

Напомним, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

7 сентября текущего года Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В Украину вернулись 24 моряка и еще 11 человек, которые были в разные годы осуждены российскими судами.

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