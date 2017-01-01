Посла Украины в США назначат в ближайшее время
На должность посла Украины в США будет назначен дипломат, хорошо знающий Соединенные Штаты.
Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, в Киеве заявил, что в скором времени будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.
"Человек выбран. Человек опытный. Человек дипломат. Думаю, что в ближайшее время назначим", - сказал глава государства.
Зеленский не назвал фамилию этого человека.
Напомним, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, среди которых и посол Украины в США Валерий Чалый. Сообщалось, что на должность посла Украины в США рассматривают двух дипломатов.
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