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Зеленский о своих звонках Путину: Корона не упадет

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Украинский президент заявил, что именно он инициировал начало диалога с Российской Федерацией.
Зеленский готов вести переговоры с Путиным
Зеленский готов вести переговоры с Путиным


Президент Украины Владимир Зеленский ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

"Я звонил президенту РФ Владимиру Путину, обменялись мнениями. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее слава богу и нет. Я считаю, что эту войну необходимо заканчивать", – пояснил глава государства.

По словам Зеленского, желание завершить конфликт на Донбассе должно быть у обеих сторон. Должно быть желание встретиться в любом формате.

"Надо начать говорить о прекращении боевых действий, но риторика должна быть иной. Не нужно говорить, что нас нет, что это ваш внутренний конфликт, разбирайтесь сами и так далее", – добавил президент, пояснив, что иначе добиться результатов будет сложно.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов на прямые переговоры с Путиным по вопросу освобождения пленных и удерживаемых украинцев. Президент подчеркнул, что главная цельегопрезидентства – это прекращение войны на Донбассе.  

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Теги: Украина-Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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