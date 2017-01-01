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Зеленский в ходе марафона ответил на 500 вопросов

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Пресс-марафон украинского президента установил рекорд Гинесса по продолжительности - более 14 часов.
Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон
Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, длившегося более 14 часов, ответил на более чем 500 вопросов, говорится в сообщении Офиса президента в Facebook в ночь на пятницу, 11 октября.
 
На пресс-конференции с главой государства присутствовали 300 журналистов.
 
"Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", - прокомментировал пресс-марафон Зеленский.
 
Президент отметил, что отвечал на вопросы искренне, "однако на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы".
 
Также Зеленский выразил слова благодарности зрителям и журналистам.

Напомним, пресс-марафон президента Владимира Зеленского проходил в Kyiv Food Market. Мероприятие продлилось свыше 14 часов и установило мировой рекорд по продолжительности.

На пресс-марафон Зеленскому вызвали врача-фониатра. Глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос. 

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Теги: президент, пресс-конференция, Журналисты, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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