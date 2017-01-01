На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали водолаза-контрабандиста

Парень в гидрокостюме и его сообщники пытались переправить в Румынию семь тысяч пачек сигарет.

Контрабандную сделку пресекли военнослужащие отделения Солотвино Мукачевского отряда. Об этом сообщают в ГПС.

Ночью пограничники заметили движение группы лиц в сторону реки Тиса, по которой проходит украинско-румынская граница. Законные требования остановиться нарушители проигнорировали. А в 300 метрах от госграницы они бросили свою ношу и бросились бежать.

Пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, одного из контрабандистов удалось задержать. 20-летний гражданин Украины был одет в гидрокостюм. За совершенное правонарушение на него составили два протокола: за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение правоохранителям. Дело направлено в суд.

В заброшенных нарушителями ящиках было 7,3 тыс. пачек сигарет. Контрабандный товар доставили в отделение Солотвино. Сейчас устанавливается круг всех причастных к незаконной сделки человек.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали водолазов-контрабандистов. Два парня планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет.

Напомним, на Буковине задержали двух пограничников, которые участвовали в контрабанде сигарет.

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