Итоги 10 октября: Марафон Зеленского и аресты в США

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Украины провел пресс-марафон; помощников адвоката американского лидера арестовали. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Россия обвинила Украину в срыве отвода войск на Донбассе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского 9 октября.

Он при этом выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется "с мертвой точки" и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон

Президент Владимир Зеленский провел рекордный 14-часовой пресс-марафон, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов. В мероприятии поучаствовали 300 журналистов.

На событии поднимались вопросы об установлении мира в Украине, встрече в нормандском формате, формуле Штайнмайера, скандале между президентами Украины и США, земельной реформе и др.

Зеленскому даже делали уколы для того, чтобы он не потерял голос. Президент признался, что устал, но поблагодарил журналистов и зрителей пресс-марафона.

В США арестовали двух помощников адвоката Трампа

В США арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать "украинский вопрос". Парнас и Фруман дважды жертвовали на предвыборные кампании Республиканской партии.

Бизнесмены в мае 2018 года ужинали с президентом США Дональдом Трампом, а позже встречались с его сыном. С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам.

Порошенко предложил свою формулу по Донбассу

Бывший президент, народный депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко предложил "формулу украинского мира" для урегулирования конфликта на Донбассе. Семь предложенных шагов он опубликовал в Twitter.

Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Евросоюз должен принять более активные меры противодействия распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы. Об этом говорится в резолюции, принятой во время заседания Европарламента в Брюсселе.

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