Директор интерната сдавал детей в аренду в Запорожской области
В Запорожской области директор интерната отдавал своих подопечных в трудовое рабство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Правоохранители задержали подозреваемого-работника мелитопольского детдома, когда тот получал деньги за работу детей. Планировалось, что ученики будут выполнять тяжелые работы в поселке Приазовское на территории частного дома.
Решают вопрос о задержании “заказчика“ услуг. Ведется досудебное расследование и открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось 30 сентября, в Кабмине хотят значительно сократить количество детей в интернатах.
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