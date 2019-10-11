Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Директор интерната сдавал детей в аренду в Запорожской области

Комментариев: 2
Открыто уголовное производство по статье "торговля людьми".
Решаестя вопрос о задержании “заказчика“ услуг
Решаестя вопрос о задержании “заказчика“ услуг
zp.npu.gov.ua

В Запорожской области директор интерната отдавал своих подопечных в трудовое рабство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: В одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером

Правоохранители задержали подозреваемого-работника мелитопольского детдома, когда тот получал деньги за работу детей. Планировалось, что ученики будут выполнять тяжелые работы в поселке Приазовское на территории частного дома.

Решают вопрос о задержании “заказчика“ услуг. Ведется досудебное расследование и открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Детей использовали как рабов
Детей использовали как рабов
zp.npu.gov.ua

Как сообщалось 30 сентября, в Кабмине хотят значительно сократить количество детей в интернатах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: дети, интернат, рабство, торговля людьми, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    11.10.2019, 09:23
Оценка:  -3
asfd0
петя поросёнок всю страну в аренду сдал МВФу, когда откроют уголовное производство?
Lyonya-Space    11.10.2019, 09:08
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Сволочи безбожные.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь