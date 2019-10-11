Директор интерната сдавал детей в аренду в Запорожской области

Открыто уголовное производство по статье "торговля людьми".

В Запорожской области директор интерната отдавал своих подопечных в трудовое рабство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители задержали подозреваемого-работника мелитопольского детдома, когда тот получал деньги за работу детей. Планировалось, что ученики будут выполнять тяжелые работы в поселке Приазовское на территории частного дома.

Решают вопрос о задержании “заказчика“ услуг. Ведется досудебное расследование и открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Детей использовали как рабов zp.npu.gov.ua

Как сообщалось 30 сентября, в Кабмине хотят значительно сократить количество детей в интернатах.

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