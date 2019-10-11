Под Днепром охотники натравили псов и пристрелили чужую собаку

Собаку уже не спасти, она мертва, но необходимо наказать виновных в жестоком преступлении.

Здесь Пират ещё живой, вот так он умел сидеть на задних лапках и заглядывать в душу

В Днепропетровской области отдых на природе обернулся ужасным инцидентом проявления человеческой жестокости - группа выпивших охотников расстреляла чужого пса.

Хозяйка животного поделилась историей в соцсети, пост опубликован в группе Animal-SOS-Odessa.

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“Сегодня примерно в 9.30 группа охотников (8-9 человек) возглавляемая Рудь Николаем председателем первичной организации “Родина“ нашего местного УООР совершила жестокую расправу с моим домашним псом. Указанная компания находилась возле водоема, распивали алкогольные напитки. Мой муж был рядом на рыбалке с ним наша собачка Пират. Пока охотники пили их собаки услышали присутствие нашего песика и начали на него лаять. Охотники отпустили своих гончих в количестве 2 особей, натравили их на песика. Те начали его гнать, от них он убегая побежал на поле где попал в поле зрения охотников. Те в свою очередь начали в него стрелять. Подстрелили. Где-то в заднюю часть туловища. Собачка потянула ноги. Его сразу догнали охотничьи собаки начали кусать. В этот момент подошел охотник Процан Александр и в упор выстрелил ему в шею. Все это время мой муж орал во всю силу что “это моя собака, не стреляйте“. Это было проигнорировано. Охотники после инцидента угрожали моему мужу, вели себя очень вызывающе. Мы вызвали полицию из 102. Но будучи в нетрезвом состоянии и понимая последствия охотники скрылись на автомобилях ВАЗ Волынь (за рулем был Шевченко Евгений) и ВАЗ Нива (за рулем был Кудрявый Виктор)“, - говорится в сообщении хозяйки погибшего песика.

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В соцсети отмечается“ Нужно наказать этих свиней, как минимум лишить разрешения на оружие, в лучшем посадить. Сегодня собаки и коты, а завтра под прицелом пьяного быдла окажется человек“.

Как сообщалось 20 августа, в Киеве водитель накричал на женщину с коляской и убил ее собаку.

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