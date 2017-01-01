Синоптики порадовали потеплением

Погода в Украине имеет тенденцию к улучшению.

Сегодня, 11 октября, в Украине будет достаточно тепло. Заморозков не прогнозируют. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны будет солнечно, между тем, на протяжении дня небо может обильно затягивать облаками. Воздух прогреется в пределах +14..+17 градусов по Цельсию.

На востоке ситуация немного другая. На протяжении дня ожидаются осенние ливни. На термометре +13…+16 градусов по Цельсию.

Южным регионам сегодня обещают осенние ливни. Тем не менее, на улице +16…+20 градусов по Цельсию.

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На севере Украины сегодня будет сухо и солнечно. Температура воздуха от +14 до +16 по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +17 градусов по Цельсию.

В столице обещают сухой и теплый осенний день. Воздух прогреется в пределах +15…+17 градусов по Цельсию.

Напомним, глава Нафтогаза выступил против досрочного включения отопления. Андрей Коболев недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду.

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