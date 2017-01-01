Заместителя мэра Днепра подозревают в финансирования "ДНР"

Правоохранители выявили перечисление бюджетных средств бизнесмену из ОРДЛО.

Служба безопасности Украины задокументировала факт, как один из заместителей городского головы Днепра перечислял бюджетные средства коммерсанту с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Установлено, что в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры“, - говорится в сообщении.

Работы выполнялись под руководством коммерсанта, который фактически проживает в Донецке. В течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украины территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков.

“Правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписаны акты выполненных работ, свидетельствующих о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факт получения с Госказначейства почти 17 млн гривен, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинскому власти территории“, - говорится в сообщении.

По информации следователей, бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведено в теневой сектор экономики и присвоено фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности.

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“В рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке.

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