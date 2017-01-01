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Заместителя мэра Днепра подозревают в финансирования "ДНР"

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Правоохранители выявили перечисление бюджетных средств бизнесмену из ОРДЛО.
Сотрудники СБУ выявили служебный подлог
Сотрудники СБУ выявили служебный подлог
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала факт, как один из заместителей городского головы Днепра перечислял бюджетные средства коммерсанту с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Установлено, что в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры“, - говорится в сообщении.

Работы выполнялись под руководством коммерсанта, который фактически проживает в Донецке. В течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украины территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков.

“Правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписаны акты выполненных работ, свидетельствующих о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факт получения с Госказначейства почти 17 млн гривен, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинскому власти территории“, - говорится в сообщении.

По информации следователей, бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведено в теневой сектор экономики и присвоено фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности.

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“В рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке.

Как сообщалось 22 июля, в Киеве в интересах “ЛДНР“ расхищали коммунальную недвижимость.

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Теги: "ДНР", СБУ, чиновники, Днепр, мэрия
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