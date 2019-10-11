Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Президент Беларуси отправил Зеленскому письмо благодарности.

Зеленский на встрече с Лукашенко ОПУ

Глава Беларуси Александр Лукашенко направил письмо благодарности президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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Александр Лукашенко поблагодарил своего украинского коллегу за теплый прием белорусской делегации в Житомире. По его словам, проведены переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

Итоги II Форума регионов Украины и Беларуси ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога, - отметил Беларусь.

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Также Лукашенко отметил, что надеется на плодотворное сотрудничество между Украиной и Беларусью в вопросе реализации договоренностей, достигнутых в Житомире.

Лукашенко также пригласил Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время.

Напомним, Лукашенко считает, что главарей ОРДЛО "нельзя игнорировать". Кроме того, президент Беларуси настаивает на более тесных переговорах между Украиной и РФ.

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