Соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского
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В Киеве в помещении Kyiv Food Market 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с представителями средств массовой информации. В течении многочасового мероприятия глава государства обсудил с представителями прессы много важных вопросов.
Многочасовой пресс-марафон вызвал разную реакцию у граждан. Отдельные комментарии касались оригинального формата мероприятия, другие озвучивали претензии к главе государства, многие украинцы в очередной раз проявили сарказм.
Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел рекордный 14-часовой пресс-марафон, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов. В мероприятии поучаствовали 300 журналистов.
На событии поднимались вопросы об установлении мира в Украине, встрече в нормандском формате, формуле Штайнмайера, скандале между президентами Украины и США, земельной реформе и др.
Зеленскому даже делали уколы для того, чтобы он не потерял голос. Президент признался, что устал, но поблагодарил журналистов и зрителей пресс-марафона.
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формат респект
беседы респект, все кто хотел и что хотел то и спрашивал
что имел право то объяснил
длительность - не было необходимости в 14 часовом забеге
отчет в цыфрах
так мало кто понимает эти цифры
Питання . а що журналістам все решта не цікаво ???
Їх цікавить тільки смажений факт, а все решта е битесь вы колом.
Друзи
так скільки часу дивився Порро прес марафон
если больше берешь то дешевле
цифра сопоставима по состоянию на лето
сейчас может быть другая