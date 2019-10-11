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Соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского

Комментариев: 10
Вчера президент ответил на более чем 500 вопросов от трех сотен журналистов.
Соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского
© соцсети
Фото 1/20
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
  • Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
Соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон президента вызвал бурное обсуждение в сети
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В Киеве в помещении Kyiv Food Market  10 сентября Владимир Зеленский провел  встречу с представителями средств массовой информации.  В течении многочасового мероприятия глава государства обсудил с представителями прессы много важных вопросов.

Многочасовой пресс-марафон вызвал разную реакцию у граждан. Отдельные комментарии касались оригинального формата мероприятия, другие  озвучивали претензии к главе государства, многие украинцы в очередной раз проявили сарказм.

Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел рекордный 14-часовой пресс-марафон, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов. В мероприятии поучаствовали 300 журналистов.

На событии поднимались вопросы об установлении мира в Украине, встрече в нормандском формате, формуле Штайнмайера, скандале между президентами Украины и США, земельной реформе и др.

Зеленскому даже делали уколы для того, чтобы он не потерял голос. Президент признался, что устал, но поблагодарил журналистов и зрителей пресс-марафона.

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Теги: пресс-марафон Зеленского, реакция соцсетей, президент, Владимир Зеленский
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Комментариев (11)
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kapablankas    11.10.2019, 11:20
Оценка:  +1
kapablankas
Итого.
формат респект
беседы респект, все кто хотел и что хотел то и спрашивал
что имел право то объяснил
длительность - не было необходимости в 14 часовом забеге
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 11:24
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Поднатаскался трындеть на корпоративах. Язык-то он без костей. Но, как говорится: давать прессконференции - не мешки ворочать.
kapablankas    11.10.2019, 11:27
Оценка:  0
kapablankas
а что ты хотел услышать ?
отчет в цыфрах
так мало кто понимает эти цифры
kapablankas    11.10.2019, 11:14
Оценка:  0
kapablankas
Березовець - американські журналісти показали майстер класс як треба працювати, задавали по декілька разів одне й те саме питання щоб витягти з Зеленського максимум інформації.

Питання . а що журналістам все решта не цікаво ???
Їх цікавить тільки смажений факт, а все решта е битесь вы колом.

Друзи
kapablankas    11.10.2019, 11:09
Оценка:  +1
kapablankas
арифметика від Порро - я подивився буквально хвилину, там 1\3 часу була присвячена попередникам

так скільки часу дивився Порро прес марафон
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 10:50
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Сегодня почитал, что артикль покупает сыр по 58 грн за кг. Кто-то слушал весь этот мурафон? Он такое говорил? Или опять журналисты оболгали "честного человека"?
kapablankas    11.10.2019, 11:30
Оценка:  0
kapablankas
58 грн все верно.
kapablankas    11.10.2019, 11:32
Оценка:  0
kapablankas
я тоще там беру по 65
если больше берешь то дешевле
цифра сопоставима по состоянию на лето
сейчас может быть другая
Людмил_А    11.10.2019, 10:42
Оценка:  +3
Людмил_А
Пэтро отвечал только на заранее подготовленные вопросы и приглашал только журналистов-порохоботов. Зе, в данном случае, молодец.
ВосставшийИзБана    11.10.2019, 10:51
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ну а тут неугодных журналистов мандЕль расталкивает прямо у входа.
sharry-sharry    11.10.2019, 10:53
Оценка:  -3
sharry-sharry
Это кто такое сказал Зе или киселев ТВ или лично приглашала журналистов-порохоботов и писала им подготовленные вопросы??
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