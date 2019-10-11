Соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского

Вчера президент ответил на более чем 500 вопросов от трех сотен журналистов.

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В Киеве в помещении Kyiv Food Market 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с представителями средств массовой информации. В течении многочасового мероприятия глава государства обсудил с представителями прессы много важных вопросов.

Многочасовой пресс-марафон вызвал разную реакцию у граждан. Отдельные комментарии касались оригинального формата мероприятия, другие озвучивали претензии к главе государства, многие украинцы в очередной раз проявили сарказм.

Напомним, 10 октября президент Владимир Зеленский провел рекордный 14-часовой пресс-марафон, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов. В мероприятии поучаствовали 300 журналистов.

На событии поднимались вопросы об установлении мира в Украине, встрече в нормандском формате, формуле Штайнмайера, скандале между президентами Украины и США, земельной реформе и др.

Зеленскому даже делали уколы для того, чтобы он не потерял голос. Президент признался, что устал, но поблагодарил журналистов и зрителей пресс-марафона.

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