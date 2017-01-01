Перри обязали показать документы о своем влиянии на Украину через Трампа

Главы трех комитетов Конгресса затребовали от министр энергетики предоставить свидетельства о своей роли в разговоре Трампа и Зе, а также в попытках сменить руководство НАК.

Перри придется отчитаться за свое влияние на Украину EPA/UPG

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Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа. Об этом говорится в совместном письме глав комитетов, передает Укринформ.

Расследование Палаты представителей ведут главы комитетов по разведке Адам Шифф, международных дел Элиот Энгель и надзора Элайджа Каммингс.

"В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания президента США к президенту Украины", - отмечается в обращении.

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"Эти сообщения также вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий нажать на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании", - отметили авторы письма.

"В пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года", - говорится в письме.

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Демократов также интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

Министра энергетики США просят рассказать Конгресса о его роли в организации июльского телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Крайний срок предоставления документов - 18 октября.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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