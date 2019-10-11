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В Запорожье накрыли залы игровых автоматов

Комментариев: 1
Полицейские провели три обыска.
Фото с места обыска
Фото с места обыска
zap.gp.gov.ua

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех развлекательных заведениях города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

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В результате проведенных обысков полицейскими было обнаружено и изъято 14 игровых автоматов, 14 компьютеров со специальными программами-симуляторами игровых автоматов, а также деньги.

На данный момент полицейские устанавливают личности всех причастных к организации незаконного игорного бизнеса лиц. Продолжается досудебное расследование.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.203-1 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проведено три обыска
Проведено три обыска
zap.gp.gov.ua

Напомним, в Киеве мужчина бросил дымовую шашку в киоск с игровыми автоматами. К счастью, никто из игроков и персонала заведения не пострадал.

 

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Теги: казино, игральные автоматы, игорный бизнес
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Комментариев (1)
Media-sapiens    11.10.2019, 11:06
Оценка:  +2
Media-sapiens
Чем накрыли?
Крышей?
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