Кличко только запугивает, а Порошенко создал хаос в Киеве - Ткаченко

Потенциальный глава КГГА прокомментировал ситуацию в столице и свои планы на управление городом.

Ткаченко дал интервью и рассказал о своих планах на Киев УНИАН

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7 октября бывший генеральный директор телеканала "1 + 1", а сейчас народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подтвердил свое желание возглавить КГГА и прокомментировал суды Кличко с 1+1. Об этом сообщает НВ.

О разговоре с Зеленским

В интервью "Радио НВ" Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации и уже подал декларацию о своих доходах в НАПК.

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Отвечая на вопрос о том, был ли у него разговор с президентом Владимиром Зеленским по поводу даты своего возможного назначения, сказал, что беседа с главой государства у него была, - но непубличная.

О Кличко, который "просто запугивает"

Нардеп также отреагировал на заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что он будет повторно подавать в суд на 1 + 1 - "из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает зрителей".

"Боксер он, конечно, выдающийся, мировой, но мне все эти заявления напоминают, знаете, когда боксеры выходят перед рингом и так смотрят в глаза друг другу, как бы запугивая. И это, в принципе, заканчивается затем ничем", - сказал Ткаченко.

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О скандале с Мендель

"В самом этом инциденте (он не совсем приятный) я не вижу большой трагедии. Вопрос немножко глубже: это понимание коммуникации журналистов и новой власти".

"Как она (коммуникация) происходит, насколько власть открыта, насколько она уважает журналистов, насколько журналисты готовы выслушивать в свой адрес замечания от новой власти. То есть это проблема какой-то более глубокого разговора в понимании друг друга".

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О влиянии на "плюсы" и Общественном ТВ

Ткаченко сообщил, что более не имеет управляющего влияния на "Плюсы", хотя и остается почетным президентом телеканала: "Даже если бы я хотел, я бы не успел".

Народный депутат также раскритиковал низкую зрительскую популярность Общественного телевидения.

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"Общественное вещание ... с долей вещания населения, популярностью 0,4% может быть, конечно, площадкой, но которую в лучшем случае увидят бабушки в деревнях. Бюджет в два миллиарда гривен без KPI, это деньги, эффективность использования которых требует анализа".

О Порошенко и законе о столице

Ткаченко обвинил власть Порошенко в сохранении прежней редакции закона о столице, поскольку он их устраивал, создавая "круг мощной поруки".

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"Прошлую власть это достаточно хорошо устраивало, потому что создавало такой круг мощной поруки. В результате в городе есть определенный хаос относительно того понимания, а кто, собственно, кому кем приходится".

"Условно говоря, мэр может утром быть мэром, а вечером главой КГГА (то есть главой исполнительной власти). Кто кого контролирует и зачем наблюдает - трудно понять".

Напомним, Ткаченко действительно подтвердил, что претендует на пост главы КГГА.

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