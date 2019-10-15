Новые возможности для украинцев, которые позволят сохранять и приумножать свой доход

В 2019 году Украина занимает 62 место из 71 по Индексу уровня жизни. Украинцы не могут себе позволить полноценно обеспечить безопасность, здравоохранение, личную недвижимость, транспорт, жизнь в здоровой среде и экологии. Одна из причин такого тотального падения условий жизни — отсутствие денежных средств, или, по сути, неумение сохранять и приумножать доходы. Эксперты компании Freedom Finance Украина познакомят вас с современными, новыми способами пассивного заработка, который доступен в Украине.

Инвестиции в государственные облигации

Облигации внутреннего государственного займа — это ценные бумаги, эмитентом которых является государство. И это есть главное преимущество для инвестора, так как надежней заемщика, чем Министерство финансов, найти невозможно: номинальная стоимость и купонный доход облигаций гарантирован к выплатам инвестору в любой ситуации. А на фоне внушительного укрепления национальной валюты к доллару, высокая доходность таких бумаг еще больше привлекает внимание.

Ключевое отличие гособлигаций — отсутствие налога на доход в 18%, который действует для всех других объектов инвестирования. Также стоит обратить внимание, что ОВГЗ, как и другие ценные бумаги, можно продать и вернуть средства до срока погашения, если ваши инвестиции потребуются прямо сегодня.

Номинальная стоимость облигаций — 1000 грн. Но дополнительно при покупке облигаций требуется оплатить накопленный купонный доход и комиссию лицензированного посредника: брокера или банка. От того, через какого контрагента вы планируете сотрудничать, зависит и минимально требуемая сумма для инвестирования. К примеру, в ПриватБанке покупка ОВГЗ доступна при вложении средств от 1 млн. грн., у брокера Freedom Finance Украина — от 1 150 грн. Кроме того, при покупке в банке требуется открытие инвестиционного счета, у брокерских компаний такой счет можно получить бесплатно. У Freedom Finance же, например, минимальная сумма инвестиций в государственные облигации — всего 1150 грн с доходностью ценных бумаг в гривне — 15%, и в долларах — 5% и выплатой процентного дохода ежемесячно.

На сегодня в обороте находятся 3 выпуска гособлигаций от Минфин, которые можно купить для получения пассивного дохода:

· 3-летние со сроком погашения 12 ноября 2022 года;

· 4-летние со сроком погашения 19 апреля 2023-го;

· 6-летние с погашением 26 февраля 2025-го.

Инвестиции в фонды недвижимости

По данным аналитиков, в США почти 60% домохозяйств занимаются инвестированием в фонды. В Центральной Европе такие инвестиционные фонды владеют более 90% всей коммерческой недвижимости, чем полноценно конкурируют с ETF и банками. Но в Украине тенденция к вложению средств в недвижимость только набирает свои обороты на фоне растущего числа строительных объектов.

Чтобы самостоятельно инвестировать в недвижимость, учитывая средневзвешенную стратегию распределения рисков, нужно вложить капитал, который позволит купить минимум 5 разнопрофильных объектов, а это сумма минимум $200 тыс. Но с ПИФН порог входа снижается минимум в 10 раз — до $20 тыс.

Учитывая диверсификацию портфеля фонда, один инвестор сразу сможет владеть частью офисов, торговых центров, квартир, складов, гостиниц, частных медицинских учреждений и даже производственных площадей. Часть инвестора определяется исходя из суммы (доли), выделенной на его пай. Кроме того, учитывая особенности законодательного и международного регулирования, 90% прибыли, получаемой инвестиционной компаний, всегда должны распределяться между пайщиками. По усредненным меркам, это около 27% годовых, при инвестировании на срок от 3 лет.

При этом, сложностей с инвестированием в ЗПИФН нет: требуется открытие стандартного счета в ЦБ, а налог на доход от недвижимости составляет стандартные 18+1,5%.

Но инвестиции в недвижимость — это всегда высокие риски. Особенно если управляющая компания покупает не готовые объекты, а занимается застройкой. Изменение законодательной базы, передача земли под другое целевое назначение, увеличение бюджета на постройку объекта и, в результате — заморозка объекта, и вложений всех пайщиков.

Инвестиции в корпоративные акции

В конце 2018-го на украинской фондовой бирже ПФТС объем торгов достиг пикового за 5 лет максимума — 8,287 млрд. грн. Этот показатель почти вдвое больше, чем в декабре 2017-го. Среди них объем операций по акциям составил 42,72 млн. грн. Наконец и Украина проявила интерес прибыльным инструментам инвестирования.

По словам эксперта компании Freedom Finance, ежедневно на торговле акциями в Украине можно получать доход от 0,2% до 13% суммарного объема инвестиционного портфеля, в зависимости от рискованности ценных бумаг, диверсификации портфеля, ситуации на внутреннем и международном фондовом рынке.

Сегодня обычный украинец может получить доступ к акциям компаний даже на первичном размещении (IPO). По сути, это компании, которые впервые выходят на рынок и стремятся получить дополнительные инвестиции для развития. Таким образом компания становится открытой, а инвестор, фактически, превращается в одного из владельцев или акционеров. По данным аналитиков Freedom Finance, ежегодно 24% компаний показывают доходность более 100%. Т.е. инвестируя 10 000 долларов можно получить прибыль в таком же размере только при правильном выборе компании для вложения капитала. Но не все компании показывают положительные результаты после публичного размещения ценных бумаг. В первой половине 2019 года 42% компаний показали убытки, а не прибыль: максимальный спад по цене акций среди компаний, которые вышли на IPO, показала Ruhnn Holding Limited — убыток составил 71,1%.

Тем не менее, даже если инвестор будет вкладывать все активы в компании, вышедшие на IPO, в равных долях, его доход (по анализу результатов за первое полугодие 2019-го) составит минимум 29%.

Но прибыль от акций — это не только разница на стоимости покупки-продажи. Это еще и дивидендные выплаты. Так, по результатам за 2018 год в ТОП-3 лидеров по средней дивидендной доходности оказались Nokia (4,1%), Macy’s (1,29%), PetroChina (1,56%). Т.е. при стоимости одной акции Nokia 5,13 долл. на 22 мая, дивидендный доход на одну ценную бумагу составит 0,21 долл. А если таких акций 100, тысяча или больше?

Разумеется, для выбора прибыльных ценных бумаг нужна помощь компетентных специалистов. Так как доходность корпоративных акций, IPO, корпоративных облигаций зависит от рыночной капитализации компаний, оценки финансовых мультипликаторов, истории динамики цен, микро и макро факторов.

Для покупки акций потребуется открытие счета в ценных бумагах, подписание договора с брокером и выбор способа инвестирования (самостоятельная торговля или с помощью эксперта-консультанта). Налог на прибыль с такого источника суммарно составляет также 19,5%.

Возможности и перспективы

Учитывая суммарные объемы роста рынка, развитие Украины на экономической арене, тесное сотрудничество со странами ЕС и США, сегодня и наши граждане получили возможность зарабатывать больше с минимальными временными затратами. Понятно, что ряд финансовых инструментов еще не проверены на личном опыте, но это не значит, что они не прибыльные или не для вас. Попробуйте поработать с минимальной суммой и самыми простыми ценными бумагами — государственными облигациями. Когда вы познакомитесь с принципами мира финансов, перспективами и полными возможностями, вы точно больше не захотите возвращаться к хранению денег “под матрасом”.