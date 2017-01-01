Пресс-марафон Зе!: ТОП-самых неловких моментов

Скандальных и конфузных момент на пресс-марафоне Зеленского сполна хватило.

14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского отличился не только острыми вопросами, но и скандальными моментами. Представляет ТОП-самых неловких и скандальных моментов пресс-марафона президента.

На защиту “девочки”

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Зеленскому в процессе общения поставили вопрос о поведении Мендель в скандальном случае с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко.

Зеленский неожиданно встал на защиту своего пресс-секретаря и назвал поведение журналистам грубым и неэтичным. Поэтом он будет защищать девушку.

Я внутренне прощал ему его поведение по отношению ко мне. Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому ... Я не думаю, что в Андрушко больше прав, чем у Мендель. Именно потому, что это не первый (он так повел себя), я ее защищаю, - сказал президент.

Наступление вдовы ветерана АТО и пенсионерки

Пресс-марафон Зеленского пытались несколько раз сорвать. К президенту сначала достучалась вдова ветерана АТО Тамара Атамась, которая требовала поговорить с Зеленским.

Затем к президенту пожаловала пенсионерка Нина Мещерякова. Она жаловалась на мэра Днепра Бориса Филатова.

Есть ли здесь тот, за кого я голосовала? Услышит ли он меня? Выслушайте меня кричала пенсионерка.

Зеленский поговорил с ней из балкона и пообещал решить вопрос.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 жовтня 2019 р.

Прорыв мужчины с крестом

Неизвестный мужчина с большим крестом на шее ворвался в зал, где проводили пресс-марафон, залез на стол и призвал Владимира Зеленского прекратить программы поддержки гомосексуализма, легализации проституции и абортов.

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Оказалось, что это известный столичный сумасшедший. Он любит называть себя священником и читать проповеди.

Мужчина оказался местным сумасшедшим скриншот из видео

Сыр по 58 грн и хлеб по 25 грн

Зеленскому задали вопрос, на котором в свое время потерял рейтинги Борис Джонсон. Президента спросили, сколько стоит литр молока.

Зеленский ответил, что в его семье молока не пьют. Между тем, он знает, что хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Он покупает гречневый хлеб по 25 гривен. Также он отметил, что покупает сыр, стоимость которого 58 гривен за килограмм потому, что может себе это позволить.

Вероятно, президент перепутал, поскольку в Украине нет хорошего сыра, стоимость которого 58 грн за кг.

Напомним, соцсети активно комментируют пресс-марафон Зеленского. Вчера президент ответил на более чем 500 вопросов от трех сотен журналистов.

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