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Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос

Комментариев: 4
Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.
Дубинский назвал овцой журналистку
Дубинский назвал овцой журналистку
скриншот из видео

Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский резко отреагировал на неловкий вопрос журналистки Анастасии Крымовой Зеленскому, в котором фигурировала его фамилия.

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Реакцию на этот вопрос Дубинский традиционно написал на своей странице в Facebook.

Во время вчерашнего пресс-марафона журналистка Анастасия Крымова спросила, каким образом президент будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы, которые не голосуют за законопроекты. Такое частности случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также о прослушке для НАБУ и уничтожения "поправок Лозового”.

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Одну из групп журналистка назвала “группой Дубинского”. Именно это не понравилось нардепу. Дубинский, назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

Напомним, Дубинский подшутил над журналистом, которого толкнула Мендель. Дубинский опубликовал скандальное видео.

 

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Теги: Дубинский, скандал, журналистка
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Комментариев (4)
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kapablankas    11.10.2019, 12:58
Оценка:  0
kapablankas
это оценка не этой конкретной барышне

это оценка журналистам которые массово пуляют НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

а зачастую сами всякую чушь и сочиняют

так чтот ОВЦА это еще и интеллигентно
Бигсэм    11.10.2019, 12:09
Оценка:  +1
Бигсэм
Хам.
dimasvetik    11.10.2019, 12:05
Оценка:  -1
dimasvetik
Как такую красивую девушку на фото можно назвать так грубо! Нужно ласково!
vsg-59    11.10.2019, 12:17
Оценка:  0
vsg-59
Типа овечечка?
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