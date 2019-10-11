Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос

Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.

Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский резко отреагировал на неловкий вопрос журналистки Анастасии Крымовой Зеленскому, в котором фигурировала его фамилия.

Читай также: Налог на обмен валюты: Дубинский отменил собственный законопроект

Реакцию на этот вопрос Дубинский традиционно написал на своей странице в Facebook.

Во время вчерашнего пресс-марафона журналистка Анастасия Крымова спросила, каким образом президент будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы, которые не голосуют за законопроекты. Такое частности случалось уже дважды. Речь идет о законе об отмене депутатской неприкосновенности, а также о прослушке для НАБУ и уничтожения "поправок Лозового”.

Читай также: Порошенко обвинил Дубинского во лжи и заявил на него в ГБР

Одну из групп журналистка назвала “группой Дубинского”. Именно это не понравилось нардепу. Дубинский, назвав журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и одевать голову перед тем, как утром идти на работу".

Напомним, Дубинский подшутил над журналистом, которого толкнула Мендель. Дубинский опубликовал скандальное видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram