"История с моей женой – 100% нечестная": Зеленский о сайте "Миротворец"

Президент рассказал, когда закроют сайт "Миротворец".

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Президент не должен заниматься вопросами открытия и закрытия интернет-сайтов, чтобы не нарушать демократических принципов. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский на пресс-форуме 10 октября, отвечая на вопрос о сайте “Миротворец“.

Журналистка, представляющая скандально известного блогера Анатолия Шария, поинтересовалась у Зеленского, когда закроют сайт “Миротворец“, где, по ее словам, “людей называют преступниками без суда и следствия и публикуют откровенную ложь“.

В ответ на это глава государства отметил, что в свое время ему тоже пришлось иметь дело с этим ресурсом:

Однажды даже мою жену записали в “Миротворец“, потом сняли. Не помню, был я там или нет... Не было? Пока не было, - сказал он.

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Однако, по мнению Зеленского, не в его полномочиях заниматься вопросами регулирования работы частных веб-ресурсов:

Я президент, я не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена... Вы же понимаете мое отношение? Если там есть нарушения законодательства – тогда ОК, готов включаться. Но если я буду вмешиваться как президент в любые сайты... Это неправильно, – отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что его личное отношение к сайту “Миротворец“ не может быть основанием для нарушения демократических принципов:

История с моей женой – на 100% нечестная история. Я, как муж... Вы же понимаете, как я к этому отношусь. Но мы должны понимать, как мы живем и как мы хотим жить. Мы должны быть и стараться быть демократической страной, - заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что свои ошибки сайт “Миротворец“ должен исправлять.

Напомним, украинский блогер попал в базу “Миротворца” за критику Зеленского.

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