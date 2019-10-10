Из-за дела о давлении на Украину уволился советник Помпео

Майкл Маккинли считает, что госсекретарь недостаточно поддерживал дипломатов, связанных с делом об импичменте Трампа.

Из-за дела об Украине уволился еще один американский чиновник EPA/UPG

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Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли подал в отставку. Об этом пишет The Washington Post.

Причиной отставки он назвал неспособность госссекретаря защитить сотрудников, связанных с делом по Украине.

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По данным издания, Маккинли разочаровала недостаточная поддержка со стороны Помпео тех дипломатов, которых вызывали для дачи показаний по делу об импичменте Дональда Трампа в связи с вероятном давлением на Украину.

Особенно советник обеспокоила отставка посла США в Украине Мари Йованович. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тогда заявил, что американский лидер попросил Помпео ее уволить.

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Маккинли не был напрямую связан с повесткой в Украине, он занимался международными отношениями с Венесуэлой, Мексикой и Афганистаном.

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал, о чем его спрашивал Джулиани и зачем он с ним встретился.

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